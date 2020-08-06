رياضة | الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن قيمة صفقة برشلونة الجديدة هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في ضم مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد توصية من كيكي سيتين مدرب البارسا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ماركا"، إلى أن ايريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي سيكلف برشلونة من 15 إلى 20 مليون يورو، ولكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيحاول اقناعه بالبقاء.

وظهر اريك جارسيا بمستوى مميز للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في المباريات الأخيرة من البطولة.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي في صيف موسم 2021 المقبل.