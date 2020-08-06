رياضة | الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك نادي الزمالك من جديد للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعادت المفاوضات من جديد مع وادي بشكل قوي، وذلك بعدما أوصي كارتيرون على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي بالقلعة البيضاء.

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ويرتبط محمود وادي بالانتقال لصفوف نادي الزمالك هذا الصيف لتعويض الرحيل المرتقب لعمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به.

وتمكن صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات.

وسيواجه المصري البورسعيدي اليوم الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري.