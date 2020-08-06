رياضة | مدافع نابولي: لا أخشى ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع نابولي: لا أخشى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي الإيطالي أن فريقه قادر على الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا رغم امتلاكه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم.

وقال مانولاس لموقع توتو ميركاتو الإيطالي: "قابلت توتي وقام بتحفيزي، وقال لي هيا يا مانولاس أفعل ذلك مرة أخرى، ملعب كامب نو سيكون فارغًا وسوف يترك تأثيرًا كبيرًا".

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وأضاف مانولاس: "ميسي هو رقم واحد في العالم في رأيي من حيث جودته وعبقريته في كرة القدم، لكنني متفائل ولسنا خائفين من موهبته، الضغط كبير عليهم، وسيكون بمثابة التحدي الكبير لنا".

وتابع: "آمل أن يتعافى إنسيني، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وأنا بخير، الآلام التي شعرت بها في ضلعي قد زالت نحن نتطلع للوصول إلى الدور المقبل، وأعرف جيدًا كيف يتم إقصاء برشلونة من دوري الأبطال".