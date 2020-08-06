رياضة | بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ضم آكي.. مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسؤولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير حسب "‏فوت ميركاتو"، إلى أن مانشستر سيتي يرغبون بالتعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث أن الفريق الإنجليزي تواصل مع وكيل أعماله، وسيلتقون به الأسبوع المقبل.

وأعلن مانشستر سيتي بالأمس تعاقد مع الهولندي ناثان أكي مدافع فريق بورنموث، وأيضاً ضم فيران توريس من فالنسيا في الأيام الماضية.

يذكر أن بيب جوارديولا يريد التعاقد مع 5 صفقات خلال الميركاتو الصيفي، خاصة بعد خسارة لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي لصالح فريق ليفربول.