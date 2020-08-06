رياضة | تشيلسي يقترب من الظهير الطائر لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقترب من الظهير الطائر لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ضم سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل تشيلسي في مفاوضات مع ريال مدريد بشأن ضم ريجيلون ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية ولا يتبقى سوى اللمسات النهائية للإعلان عن الصفقة.

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وانتقل ريجيلون البالغ من العمر 23 عامًا إلى إشبيلية على سبيل الإعارة في الصيف الماضي تحت قيادة مدربه السابق بالملكي جولين لوبيتيجي وشارك في 31 مباراة بالدوري أثبت ذاته كواحد من أبرز المدافعين في إسبانيا.

ويرغب إشبيلية أيضًا في الاحتفاظ بخدمات اللاعب ولكن المؤشرات الأولية تؤكد حرص اللاعب على خوض التجربة بالدوري الإنجليزي.

وتتم مناقشة ضم اللاعب لتشيلسي نهائيًا مقابل 23 مليون جنيه إسترليني أو حتى ضمه على سبيل الإعارة وذلك خلال المحادثات مع وكيله.