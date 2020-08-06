شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الدفع بـ«جابر» أساسياً أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، الدفع بإسلام جابر، صانع العاب الفريق في التشكيل الأساسى لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الليلة على أرض ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لبطولة الدورى العام، والمؤجلة من الدور الأول.

يأتى تفكير كارتيرون، في ظل غياب يوسف أوباما للإصابة، وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بسبب عدم الجاهزية، ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى.

وظهر إسلام جابر، بشكل مميز خلال معسكرى الفريق في مدينة برج العرب استعداداَ لاستئناف النشاط الرياضى، وهو ما جعل المدير الفنى يثق في قدراته، ويقرر الاعتماد عليه خلال الفترة الحالية.