شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقرير عن حالة حمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهل، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، تقرير عن حالة حمدى فتحى لاعب الفريق لتحديد مصير مشاركته أمام إنبي، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل بالدورى الممتاز.

وينتظر أن يقدم الطبيب تقرير عن اللاعب وذلك بعدما تعافى اللاعب تعافى تماماً من فيروس كورونا الذى أُصيب به منذ فترة وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، ويرغب فايلر، فى معرفة مدى قدرة اللاعب من الناحية الطبية المشاركة خاصة أنه عائد من راحة سلبية .