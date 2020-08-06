شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاني من غيابات اللاعبين قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى الزمالك من غيابات عديدة قد تمتد لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، وليس خلال مباراة المصرى البورسعيدى التى ستقام الليلة، عند الثامنة مساء على ارض ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لبطولة الدورى العام، والمؤجلة من الدور الأول.



ويغيب عن الفريق، عبد الله جمعة الظهير الأيسر، ومحمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق، وإمام عاشور، صانع العاب الفريق، للإيقاف على خلفية أحداث الشغب خلال مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى، الذى اقيم فى مدينة ابو ظبى، وحصل الزمالك على لقبه.

كما يغيب كلا من طارق حامد، وأوباما، للإصابة، والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض، لعدم الجاهزية، بسبب عودتهم إلى القاهرة، الأربعاء، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة فيروس كورونا، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز لاعب وسط الملعب الذى يعانى من اصابة الرباط الصليبى ويخوض حاليا برنامجا تأهيليا للعودة للملاعب.