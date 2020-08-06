شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: رمضان صبحي يحق له المشاركة أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن رمضان صبحى لاعب الأهلى يحق له المشاركة فى المباريات الرسمية المقبلة بداية من مواجهة إنبى المقررة الأحد المقبل.

وأضاف فضل الله، في تصريحات خاصة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد أزمة كورونا قرر بان الدول إذا قررت استكمال مسابقة الدورى المحلى فعقود اللاعبين سواء العقود الاحترافية أو عقود الاعارة تظل ممتده لحين انتهاء مسابقة الدورى المحلى، ومن ثم رمضان صبحى يجوز له المشاركة لحين انتهاء مسابقة الدورى المصرى.

وتسود حالة من الغموض حول موقف اللاعب من المشاركة بعد انتهاء اعارتة رسميا نهاية الشهر الماضية ما دفع الأهلى للتفكير فى عدم المجاذفة باللاعب أمام انبى لحين معرفة الراى القانونى فى مسالة مشاركته.