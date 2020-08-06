شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تخصيص جائزة للاعبين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، تخصيص جائزة شهرية للاعبين الأجانب ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. بطولة الدوري تُستأنف اليوم الخميس، بعد توقف طويل أقترب من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. وتدرس اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة تخصيص جائزة لأفضل لاعب أجنبي في كل شهر. وهناك أكثر من لاعب أجنبي بارز في الدوري المصري، على رأسهم التونسيين على معلول وفرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي، والنيچيري چونيور أجايي، والإيفواري رزاق سيسيه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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