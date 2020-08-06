شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لحسم موقف أيمن أشرف من مواجهة الأهلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي اليوم الخميس، على هامش تدريبات الفريق الجماعية، لمعرفة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي، بالدوري الممتاز.

وتعرض مدافع الفريق، للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق أول أمس، وهو ما أثار الغموض حول تواجده بأول مباريات الفريق الرسمية بعد عودة النشاط الرياضي.

ويستأنف الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، بناءً على تعليمات الجهاز الفني، لعدم تعرض اللاعبين للإصابات والإجهاد.

ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم، محاضرة بالفيديو من جانب فايلر، لشرح أهم نقاط القوة والضعف داخل صفوف إنبي، قبل مواجهة الطرفين بالدوري.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements