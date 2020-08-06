شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..إنتر ميلان يعلن تعاقده مع «سانشيز» مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى إنتر ميلان الإيطالي، رسميًا، ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزى في صفقة مجانية، بعد انتهاء إعارته هذا الموسم.

وكشف الموقع الرسمي لإنتر ميلان أن أليكسيس سانشيز وقعد عقداً مع النادى الإيطالى حتى يونيو 2023.

وكانت عدة تقارير قد أكدت اتفاق مسئولى إنتر ميلان مع مانشستر يونايتد على ضم سانشيز مجاناً مقابل تحمل إنتر للراتب الضخم للتشيلي.

وخاض أليكسيس سانشيز، مع إنتر ميلان 29 مباراة هذا الموسم وأحرز 4 أهداف و10 تمريرات حاسمة.