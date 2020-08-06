شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض التفريط في عمار حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفريط في عودة عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فايلر، لإدارة المارد الأحمر، ضرورة استعادة عمار حمدي، من إعارته خارج صفوف الأهلي في نهاية الموسم، موضحًا أهمية تواجده في صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويلعب عمار حمدي، ضمن صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي ولمدة 6 أشهر، إلا أن المدرب السويسري يرغب في عودة اللاعب نظرًا لتألقه وحاجته إلى خدمته.

وكان اللاعب تلقى خلال الأسابيع الماضية عرضين للإعارة من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب يفضل الإنتقال إلى صفوف الاتحاد في حال عدم عودته للمارد الأحمر.