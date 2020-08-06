شكرا لقرائتكم هل ينتقل رمضان صبحي لـ إشبيليه الإسباني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل ينتقل رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي للدوري الاسباني الموسم المقبل؟ سؤال طرحه كثيرون خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تراجع اللاعب عن البقاء في القلعة الحمراء وقرر العودة لإحدى الدوريات الأوربية حيث تحدث البعض في القلعة الحمراء عن تلقي نجم الأهلي عرضاً مُغرياً من الدوري الأسباني وتحديداً من نادي إشبيليه الذى إحتل المركز الرابع في الدوري الأسباني الموسم المنقضي ، وهي الأنباء التى لم يتم تأكيدها حتى الأن لكن المؤكد أن اللاعب لديه عرض مُغر للغاية من نادي كبير في أوربا جعله يتراجع عن فكره البقاء في الاهلي ويقرر العودة لأوربا في الموسم المقبل.

رمضان صبحى فاجئ إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

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وفى هذا الشأن، علم "الخليج 365" أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً واضحاً من جانب رمضان صبحى فى مسألة بقائه مع الأهلى، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

إدارة الأهلى كانت تتواصل بشكل مُكثف مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن النادى الإنجليزى رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب هيدرسفيلد من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً.

ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات فى مراحلها الجادة، أعلن رمضان صبحى لإدارة الأهلى أنه يرغب فى العودة لأوروبا، خاصة أن لديه عرض أوروبى من ناد كبير _ تردد إنه من إشبيليه_سينجح من خلاله فى تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد.