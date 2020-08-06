شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على حمادة صدقى: ودية سموحة والاتحاد ليست سرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مسئولو اتحاد الكرة، على تصريحات حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة بشأن عقوبة ايقاف الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى 3 مباريات بسبب أزمته مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الودية بينهما، وقال مسئولو الجبلاية أن المباراة كانت مذاعة والجميع شاهد الواقعة ولم تكن سرية حتى يطلب مسئول بالجبلاية من الحكم تسجيل الواقعة فى تقريره، لافتا إلى أن لائحة لجنة الأخلاق الجديدة تسمح للجنة بمعاقبة أى لاعب فى مباراة ودية أو رسمية كما تسمح بالأخذ بكاميرات التليفزيون.

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كان حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة قال أنه متقبل قرار اتحاد الكرة بايقاف الهاني سليمان بعد اشتباكه مع أحمد رفعت، وطبقت اللائحة على اللاعب ووقعت غرامة بقيمة 60 ألف جنيه اللاعب تجاوز في حق أحمد رفعت وكان رد فعله قوي.. وأفصح: "حكم مباراة الاتحاد الودية لم يذكر أي شيئ في تقرير المباراة سوى واقعة الهاني سليمان، مضيفا: هناك مسئول في اتحاد الكرة طالب حكم مباراة سموحة والاتحاد السكندري الودية بكتابة تقرير عن واقعة الهاني سليمان باعتبار أن المباراة كانت مذاعة".

وعن الحارس الذي سيعوض ايقاف الهاني سليمان شدد: "لدي بدائل للهاني سليمان مثل عمر صلاح وأحمد الشيخ".