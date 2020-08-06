شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. مفاجأة كارتيرون بتشكيل الأبيض في موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المصري



يدخل الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادى الزمالك تحديا جديدا عندما يلتقي فريقه في الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ14 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.

ويحتضن ستاد برج العرب، اللقاء المنقول عبر قناة On Sport HD ، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

الزمالك ضد المصري



ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عدد كبير من الاعمدة الرئيسية في تشكيلة كارتيرون ، حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما فى الساعات الماضية، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، كما يغيب عن الزمالك كلا من شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة نظرا لإيقافهمعلى خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.

الزمالك ضد المصري



وسيضطر كارتيرون إلى وضع مفاجات في التشكيل وخصوصا في الخط الأمامى حيث استقر على الدفع بأسامة فيصل في التشكيل الأساسي، وربما حسام أشرف بدلا من فيصل لتميزه في اللعب في مركز الجناح أيضا.

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ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي.

الوسط: أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر.

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل.

الزمالك ضد المصري



وتألق حسام أشرف فى المباريات الودية التى خاضها الزمالك خلال فترة الإعداد قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث خاض الأبيض 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، كان أولها مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب.