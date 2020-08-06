الزمالك ضد المصري ..حسام أشرف يدخل حسابات كارتيرون للظهور بمواجهة اليوم

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المصري

دخل الصاعد حسام أشرف، مهاجم الزمالك، حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، حيث يفكر كارتيرون فى تواجد اللاعب بجوار الثنائى إسلام جابر وأحمد زيزو فى الخط الأمامى خلف مصطفى محمد.

حسام أشرف

الزمالك ضد المصري

وتألق حسام أشرف فى المباريات الودية التى خاضها الزمالك خلال فترة الإعداد قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث خاض الأبيض 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، كان أولها مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب.

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الزمالك والمصري

الزمالك ضد المصري



كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

الزمالك والمصري

الزمالك ضد المصري

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.