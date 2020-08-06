شكرا لقرائتكم العشرى يقود اللقاء الأول مع المصري محليا بعد 135 يوما من توليه المسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المصرى البورسعيدى اختبارا صعبا اليوم فى الثامنة مساء عندما يلتقى مع الزمالك باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر للدورى .

ويقود طارق العشرى المصرى البورسعيدى فنيا فى المباراة الأولى محليا اليوم بالرغم من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلى منذ 135 يوما .

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وتعاقد مجلس إدارة المصرى مع طارق العشرى فى العشرين من فبراير الماضى خلفا لإيهاب جلال بعد هزيمة الفريق أمام المقاولون العرب فى دور الـ16 لكأس مصر برباعية نظيفة ، وخاض العشرى مع المصرى مباراتين فقط هما لقاءيي نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية وبعدها تم إيقاف الدورى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.