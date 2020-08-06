شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يمنح لاعبى سموحة راحة 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحة، رضاه التام عن المباريات الودية، مؤكدا أنها كانت بمثابة فترة الاعداد المصغرة وأنها كلها فوائد باستثناء الاصابة الوحيدة لاسلام جمال لاعب الفريق إلا أنها أظهرت جميع العيوب والمشاكل والاخطاء فى جميع الخطوط ونجحنا فى علاجها قبل الدخول فى المباريات الرسمية.

وقال صدقى إن معظم اللاعبين استعادوا فورمة المباريات بنسبة كبيرة والمعدل البدنى والفنى فى زيادة مستمرة، ومنح صدقى اللاعبين48 ساعة راحة عقب وديتى طنطا أمس بعد الفوز باللقاء الاول بهدفين لنجمى الفريق حسام حسن وناصر ماهر، و التعادل 1 /1 فى الودية الثانية على أن يعود اللاعبين السبت المقبل لبدء الاستعداد للقاء المقاولون العرب المقرر له 13 اغسطس الجارى على ملعب استاد الاسكندرية.

فيما رد مسئولو اتحاد الكرة على تصريحات حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، بشأن عقوبة إيقاف الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى 3 مباريات بسبب أزمته مع أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الودية بينهما، وقال مسئولو الجبلاية إن المباراة كانت مذاعة والجميع شاهد الواقعة ولم تكن سرية حتى يطلب مسئول بالجبلاية من الحكم تسجيل الواقعة فى تقريره، لافتاً إلى أن لائحة لجنة الأخلاق الجديدة تسمح للجنة بمعاقبة أى لاعب فى مباراة ودية أو رسمية كما تسمح بالأخذ بكاميرات التليفزيون.

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وكان حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، أعلن تقبله قرار اتحاد الكرة بإيقاف الهانى سليمان بعد اشتباكه مع أحمد رفعت، وطبقت اللائحة على اللاعب ووقعت غرامة بقيمة 60 ألف جنيه اللاعب تجاوز فى حق أحمد رفعت وكان رد فعله قويا. وقال صدقى، "حكم مباراة الاتحاد الودية لم يذكر شيئا فى تقرير المباراة سوى واقعة الهانى سليمان، وهناك مسئول فى اتحاد الكرة طالب حكم مباراة سموحة والاتحاد السكندرى الودية بكتابة تقرير عن واقعة الهانى سليمان باعتبار أن المباراة كانت مذاعة".

وعن الحارس الذى سيعوض إيقاف الهانى سليمان، قال مدرب سموحة، "لدى بدائل للهانى سليمان مثل عمر صلاح وأحمد الشيخ".