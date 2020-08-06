شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. أيمن يونس: الأبيض لازم يقول للأهلى هخطف منك الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، لاعبو الزمالك بضرورة تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى اليوم لإيصال رسالة لغريمهم التقليدى الاهلى بعزمهم منافسته على لقب الدوري بل وخطفه إن تعثر المارد الاحمر بعد الضغط النفسى ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" عايزين نشوف كورة زهقنا من المهاترات والخلافات التى أعطت صورة سيئة عن الكرة المصرية طوال فترة كورونا ".

وتابع أيمن يونس :"مباراة الزمالك مع المصرى انهارده هى مباراة معركة فرضة السيطرة على نصف الملعب ، اتمنى ميكونش فيه مسك للكورة بدون تأثير ، العشرى هيلعب على المرتدة ، ونفسى أشوف فرق بتضغط على الاهلى والزمالك ، لأن الفرقة اللى مش عايزة تكسب ياريت تقعد فى بيتها أحسن".

ويضيف نجم الزمالك الاسبق :"الزمالك انهارده لازم يصنع الامل لجمهوره لازم يقول للناس أنه منافس وبيكسب ومش هيرمى المنديل بدرى ، عندنا فرقة كبيرة وكارتيرون مدرب مميز ، ولو لعبنا على الوتر النفسى سوف ننجح فى وضع الضغوط على الاهلى حتى يتعثر فى مبارياته ونستمر نحن فى الفوز فتعود المنافسة على اللقب ، تاريخ الناديان عامر بمواسم مثيرة انقلب فيها مؤشر المنافسة كثيراً".

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وتابع أيمن يونس :" هناك فرق كبيرة تعود دائماً من بعيد ، الزمالك لازم يقول للأهلى أنا هضايقك وهنافسك وهخطف منك البطولة لو وقعت".

وتنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوما ، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري . مباراة اليوم تحمل أهمية كبري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك وذلك علي الرغم من قلة فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري ، حيث يرغب كارتيرون في تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية ، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهي مواجهة الرجاء المغربي والمقرر لها سبتمبر المقبل في دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.