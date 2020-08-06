عودة ’’الإيجيبشن ليج‘‘.. موعد مباراة الزمالك والمصري الليلة.. والغيابات والتشكيل.. والقناة الناقلة

كتب: ضياء السقا

يواجه نادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة 14 المؤجلة من الدوري الممتاز، في أول لقاء للفريقين بعد توقف المسابقة قرابة 5 أشهر، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يأتي المصري في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن عودة مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس الحالي، بعدما توقفت البطولة منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

التشكيل المتوقع

ويغيب عن القلعة البيضاء في مواجهة الغد أمام الفريق البورسعيدي كل من، يوسف إبراهيم أوباما وطارق حامد بسبب الإصابة، وأوناجم وبن شرقي لعدم الجاهزية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - إسلام جابر

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الهجوم: مصطفى محمد

أما التشكيل المتوقع للمصري فمن المتوقع أن يشهد تغييرات أيضا بسبب غياب مفتاح طقطق وسعيدو سمبوري لأسباب فنية وأحمد جمعة للإصابة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المصري كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد حامد شوشة - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - عبد الناصر محمد - حسن علي - أحمد ياسر

الهجوم: محمود وادي

القناة الناقلة

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت وسيتم تقديم الاستودية التحليلي قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة.