شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون على رأس خواجات الإيجبشين ليج الباحثين عن "ريمونتادا" بدورى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الحياة من جديد للدورى بعد توقف لمدة تقترب من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وستكون المباراة الأولى بعد عودة البطولة المحلية بين الزمالك والمصرى فى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومع عودة المسابقة يرفع أربعة من المدربين الأجانب بالدورى شعار البحث عن الريمونتادا مع أنديتهم، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

*كارتيرون

يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن ريمونتادا تاريخية بعد فترة التوقف رغم الفارق الكبير بينه وبين المتصدر الأهلى، ويطمح فى استعادة التألق بالدورى بعد ترتيب الأوراق فى فترة التجميد، لاسيما بعدما نجح الفارس الأبيض فى شهر فبراير الماضى فى الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام منافسه التقليدى الأهلى بركلات الترجيح.

كارتيرون مع الزمالك استطاع أن يقود الفريق الأبيض فى 20 مباراة فى جميع المسابقات، سواء كانت محلية أو أفريقية، ليحقق الفوز فى 12 مناسبة، مقابل ست تعادلات وخسارتين.

الأبرز فى مسيرة كارتيرون حتى الآن مع الزمالك هو التتويج ببطولتى السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والسوبر المصرى ضد الغريم الأهلي.

*جوميز

يسعى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلى، لإنقاذ الدراويش من المراكز المتأخرة قبل أن يحزم حقائبه ويغادر مصر بعد الاستقرار على رحيله بنهاية عقده هذا الموسم.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكهم 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

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* أنتي تشاتشيتش

الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، يسعى لاقتناص المركز الثانى في الدورى بحثاً عن المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد وسط صراع محتدم مع المقاولون العرب والزمالك .

وقاد تشاتشيتش بيراميدز في 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم.

وقبل توقف النشاط الكروى كان اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة أحدث الوافدين للدوري المصرى، وقاد الفريق الدجلاوى فى مباراة وحيدة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم تظهر بصمات بابافاسيليو بعد حيث يحتل الفريق الدجلاوي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، لذا يسعى المدرب اليوناني لإنقاذ فريقه من شبح الهبوط والصعود لمنتصف جدول الدوري.

*بيدرو بارنى

البرتغالى بيدرو بارني الذى تولى تدريب فريق الجونة مؤخرا، خاض مع الفريق 7 مباريات بالدوري قبل توقف المسابقة، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ليحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 20 نقطة ويسعى بالطبع لترك بصمة مؤثرة مع فريقه والتقدم في سباق مراكز جدول الدوري.