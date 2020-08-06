شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف حمدى فتحى من مباراة إنبى بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن حمدى فتحى لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة إنبى، المقرر لها الأحد المقبل فى الدورى، والتى تُعد الأولى للفريقين بعد عودة الدورى الذى تم تجميده أشهر طويلة بسبب "جائحة" كورونا، موضحاً أن اللاعب تعافى تماماً من فيروس كورونا الذى أُصيب به منذ فترة وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات بعدما انتظم فى تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وقال الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود، إن مشاركة اللاعب من عدمها فى "يد" الجهاز الفنى لفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

على صعيد آخر، كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن الجيش الأبيض سيقوم بركلة البداية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم تكريماً لهم على دورهم فى جائحة كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سأتواجد اليوم فى برج العرب للمشاركة فى الترتيب لأول مباراة فى الدورى بزمن الكورونا بين الزمالك والمصرى، واتحاد الكرة قرر أن يقوم بركلة البداية للقاء مجموعة من الأطباء بالبالطو الأبيض سيقومون بتطهير الكرة ثم يغادرون الملعب قبل بداية المباراة فى محاولة لتكريم الجيش الأبيض الذى كان حائط الصد المنيع للمصريين فى جائحة كورونا"، وأضاف محمد سلطان، "نتائج مسحة كورونا للزمالك والمصرى وحكام اللقاء جاءت سلبية وعلى الفور تم إرسالها للجنة المسابقات لاعتماد دخول عناصر المباراة للملعب بعد التأكد من سلبية مسحاتهم وهو الأمر الذى سيكون متواجد قبل كل مباراة".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "المراقب الطبى سيكون موجود قبل مباراة الزمالك والمصرى بساعتين ليتأكد من تطهير الملعب ويتواصل مع الجهاز الطبى بالناديين أول بأول".