شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: راض عن الوديات وراحة 48 ساعة للاعبى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، رضاه التام عن المباريات الودية، مؤكدا أنها كانت بمثابة فترة إعداد مصغرة وكلها فوائد، باستثناء الإصابة الوحيدة لإسلام جمال لاعب الفريق، إلا أنها أظهرت جميع العيوب والمشاكل والأخطاء فى جميع الخطوط، ونجحنا فى علاجها قبل الدخول فى المباريات الرسمية.

وقال صدقى، إن معظم اللاعبين استعادوا فورمة المباريات بنسبة كبيرة والمعدل البدنى والفنى فى زيادة مستمرة، ومنح صدقى اللاعبين48 ساعة راحة عقب وديتى طنطا أمس بعد الفوز باللقاء الاول بهدفين لنجمى الفريق حسام حسن وناصر ماهر، والتعادل 1 /1 فى الودية الثانية على أن يعود اللاعبين السبت المقبل لبدء الاستعداد للقاء المقاولون العرب المقرر له 13 أغسطس الجارى على ملعب استاد الاسكندرية.

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