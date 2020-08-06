شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رمضان صبحى يتراجع ويرفض البقاء فى الأهلي بسبب عرض أوروبى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً واضحاً من جانب رمضان صبحى فى مسألة بقائه مع الأهلى، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

إدارة الأهلى كانت تتواصل بشكل مُكثف مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن النادى الإنجليزى رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب هيدرسفيلد من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً.

ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات فى مراحلها الجادة، أعلن رمضان صبحى لإدارة الأهلى أنه يرغب فى العودة لأوروبا، خاصة أن لديه عرض أوروبى من ناد كبير سينجح من خلاله فى تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد.