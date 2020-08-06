شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف مرشح للظهور فى تشكيل الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الصاعد حسام أشرف، مهاجم الزمالك، حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويفكر كارتيرون فى تواجد اللاعب بجوار الثنائى إسلام جابر وأحمد زيزو فى الخط الأمامى خلف مصطفى محمد.

وتألق حسام أشرف فى المباريات الودية التى خاضها الزمالك خلال فترة الإعداد قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث خاض الأبيض 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، أولها مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب.

كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.