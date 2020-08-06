شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المصرى يهزم الزمالك 2/1 فى آخر مواجهة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الخميس عجلة الدورى المصرى للدوران مجدداً بعد توقف قرابة الأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، فى تمام الثامنة مساءاً فى موقعة مثيرة كعادة الفريقين.

ومنذ 11 أبريل 2019، لم يلتق الزمالك بنظيره المصرى البورسعيدى فى مسابقة الدورى حيث كانت نتيجة آخر مواجهة لصالح الفريق الساحلى بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد فى لقاء أقيم على ملعب "الجيش" بالسويس، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

وكان السويسرى كريستيان جروس مديراً فنياً للفارس الأبيض فيما كان إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق البورسعيدى فى المواجهة الأخيرة، بينما يظهر اليوم الفرنسى كارتيرون مديراً فنياً للزمالك وطارق العشرى مديراً فنياً للفريق البورسعيدى.

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يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة .

أما المصري، فيحتل المركز العاشر فى ترتيب الدورى ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.