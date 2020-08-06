شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يقود اللقاء الأول مع المصرى محليا بعد 135 يوما من تولى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختبارا صعبا فى الثامنة مساء اليوم عندما يلتقى مع الزمالك باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويقود طارق العشرى المصرى البورسعيدى فنياً فى المباراة الأولى محلياً اليوم، بالرغم من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلى منذ 135 يوماً.

وتعاقد مجلس إدارة المصرى مع طارق العشرى فى العشرين من فبراير الماضى، خلفا لإيهاب جلال بعد هزيمة الفريق أمام المقاولون العرب فى دور الـ16 لكأس مصر برباعية نظيفة ، وخاض العشرى مع المصرى مباراتين فقط أمام نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية وبعدها تم إيقاف الدورى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى.

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.