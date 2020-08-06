شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم ينضمان لمعسكر الزمالك بعد سلبية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، إلى معسكر الفريق المقام فى برج العرب، صباح اليوم، الخميس، بعد التأكد من سلامتهما عقب إجراء فحص فيروس كورونا لهما والتأكد من سلبية العينة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد برج العرب، بالإسكندرية.

وكان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم قد وصلا إلى القاهرة صباح أمس الأربعاء، وخضعا لمسحة كورونا بعدما حصلا على راحة فى بلادهما وتسببت ظروف الطيران فى تأخر انضمامهما ل الزمالك فى تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصرى، فى أول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا، فيما تأكد عدم وجود أى حالات مصابة داخل فريق الزمالك بفيروس كورونا بعد وصول نتائج المسحة التى أجراها الفريق إلى إدارة الكرة بالنادى، أمس، الأربعاء، وجاءت جميعها سلبية، ليطمئن جهاز الزمالك على سلامة كل عناصر الفريق الأبيض قبل مواجهة المصرى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ومن المقرر أن يغيب بن شرقى وأوناجم عن لقاء المصرى اليوم، حيث سيتم تجهيزهما للمباريات المقبلة، وفقا للبرنامج المقرر الموضوع لهما من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون الذى حرص على متابعة حالتهما خلال فترة تواجدهم فى المغرب.