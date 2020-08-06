شكرا لقرائتكم خبر عن الهداف التاريخى للاعبين الأفارقة بالدورى يحتفل بعيد ميلاده الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، بعيد ميلاده الـ28 حيث إنه من مواليد 6 أغسطس عام 1992 ويعتبر الهداف التاريخى للاعبين الأفارقة بالدورى المصرى بعدما نجح فى إحراز 70 هدفاً مع الأندية التى شارك معها بالدورى وهى الإسماعيلى والأهلى ومصر المقاصة وبيراميدز.

أحرز العام الحالى 4 أهداف بالكونفدرالية الأفريقية وقاد فريقه للتأهل لنهائى البطولة، ويعد أنطوى من المهاجمين التى لن تنسى من ذاكرة الدورى بعدما نجح فى وضع بصمة مع كافة الفرق التى شارك معها.

وعاش أنطوى أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف.

بدأ جون أنطوي، مشواره مع الدراويش فى موسم 2012-2013، وأحرز خلاله 5 أهداف.

وفى موسم 2013-2014، حصل اللاعب الغانى على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن عمرو جمال لاعب الأهلي.

وسجل أنطوى 12 هدفًا مع الإسماعيلى فى موسم 2014-2015، قبل أن يرحل بعدها للاحتراف فى الشباب السعودى لمدة 6 أشهر، ليعود بعدها من جديد للدورى فى موسم 2015-2016، عندما انتقل لصفوف الأهلى وسجل هدفين فقط.

فى موسم 2016-2017، لعب فى البداية مع الأهلى وأحرز هدفًا، قبل الانتقال للمقاصة فى الميركاتو الشتوي، وسجل 10 أهداف مع الفريق الفيومي.

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وبدأ أنطوى مسيرة التألق مع المقاصة فى موسم 2017-2018 بعدما سجل 16 هدفًا، بجانب 11 هدفًا فى الموسم الماضى 2018-2019.

وأصبح أنطوي الهداف التاريخى للمقاصة فى الدورى المصرى بعد تجاوز الثنائى نانا بوكو وأحمد الشيخ.

وانتقل جون أنطوى فى بداية الموسم الحالى لصفوف بيراميدز، ولم يحرز سوى هدفين حتى الآن.