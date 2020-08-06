شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى إدارى الإسماعيلى من كورونا وخضوع الثنائى المصاب لمسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى إدارى النادى الإسماعيلى من فيروس كورونا فيما سيخضع الثنائى الإدارى الآخر بصفوف الدراويش لمسحة جديدة لحسم مصيرهما من العودة للنادى، وكانت الإصابات بكورونا قد ضربت ثلاثة من الجهاز الإدارى لقلعة الدراويش فى المسحة الأخيرة التى أجراها الفريق قبل عودة بطولة الدورى، ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى وتعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته، ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية، وفاز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم لعب الفريقان ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.