شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأهلى أقوى هجوم ونادى مصر الأضعف و14 مدربا ضحية الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 147 يوما من التوقف، تعود الحياة للملاعب المصرية بمباراة الزمالك والمصرى، التى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف النشاط الرياضى وتحديدا مسابقة الدورى العام لهذا الموسم، وكانت المسابقة قد توقفت فى 11 مارس الماضى كإجراء احترازى بسبب وباء كورونا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أرقام وظواهر المسابقة التي تستأنف اليوم.

- 157 مباراة أقيمت فى الفترة ما بين 21 سبتمبر 2019 وحتى 11 مارس 2020.



– 151 مباراة شهدها الدور الأول وتبقى منه لقاءين مؤجلين بين الزمالك والمصري (الجولة 14) والأهلي وإنبى (الجولة 15).



– 5 مباريات أقيمت في الجولة 18 (افتتاح الدور الثاني) بالإضافة للقاء وحيد من الجولة 19 بين طلائع الجيش وإنبى.



- 55 حالة تعادل منها 16 سلبى و 39 إيجابى و 102 فوزاً 52 منها خارج القواعد بنسبة تزيد قليلاً عن 50%.



– 347 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذه المباريات بمتوسط 2.22 هدفاً في اللقاء الواحد بالإضافة لهدفين اعتباريين فى لقاء القمة 119 بين الأهلي والزمالك.



– 154 هدفاً فى الأشواط الأولى (44.38%) مقابل 193 هدفاً فى الأشواط الثانية (55.62%).

– 76 ركلة جزاء احتسبها الحكام خلال هذا الدور تم ترجمة 56 منها بنجاح وأهدرت 20 ركلة.

- النادي المصري كان الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء برصيد 7 ركلات منها 3 أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية بصافرة الدولي جهاد جريشة ’ أما الثنائي سموحة ووادي دجلة فكانا الأقل حصولاً عليها بركلة واحدة لكلاً منهما.



– 8 أهداف بالنيران الصديقة أكثرها فى الجولة الخامسة عشرة التى شهدت 3 أهداف عبر مصطفي جمال لاعب الحدود وخالد عبد الفتاح من سموحة وعماد السيد حارس الاتحاد السكندري.

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- الأهلي المتصدر الأكثر فوزاً (16من17) وطنطا الأقل (2 من 18) والمقاصة ونادي مصر (2 من 17).



- الأهلي أقل الأندية خسارة (0 في 17) ونادي مصر أكثرها (10 في 17) وسموحة وطنطا الأكثر تعادلاً برصيد 10 تعادلات لكلاً منهما.



- الأهلي الأقوى هجوماً (46 هدفاً) ونادي مصر الأضعف (11 هدفاً) ’ على صعيد الصلابة الدفاعية يتصدر الأهلي أيضاً (4 أهداف) والأضعف دجلة ونادي مصر (27 هدفاً).

– 80 هدفاً أحرزها اللاعبون الأجانب بنسبة 23% تقريباً ويأتى التونسى سيف الدبن الجزيري لاعب المقاولون العرب والنيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي بـ 7 و 5 أهداف على الترتيب.

– 52 هدفاً عن طريق لاعبين بدلاء أكثرها في الجولة الثالثة عشرة التي شهدت 6 أهداف عبر رضا الويشي لاعب نادي مصر وبيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب الجيش و ثنائي الأهلي مروان محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين).

– 589 ورقة صفراء خلال الدور الأول منها (49) في الجولة الحادية عشرة وكان طلائع الجيش الأكثر حصولاً عليها (48) ثم المصري (43) وأقلها للأهلي ووادي دجلة برصيد 21 و17 بطاقة على الترتيب.

– 31 بطاقة حمراء منها 5 حصل عليها لاعبو المقاولون مقابل ورقة واحدة حصل عليها أحد اللاعبين في أندية طلائع الجيش والاتحاد السكندري وطنطا.

– 5 أندية فقط حافظت على مدربيها هي الأهلي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي وطنطا.

- 14 مديراً فنياً تركوا مناصبهم بالاستقالة أو بالإقالة وهم على ماهر (إنبي) – سيرجيو فارياس وطارق يحيى (الجيش) – الصربي ميودراج يسيتش (الإسماعيلي) - الصربي ميتشو (الزمالك) – الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش (الجونة) – الفرنسي سباستيان ديسابر (بيراميدز) – حسام حسن (سموحة) – ميدو والنيجيري إيمانويل أمونيكي (المقاصة) – اليوناني تاكيس جوناس (وادي دجلة) – إيهاب جلال (المصري) – عبد الناصر محمد (نادي مصر) - طارق العشري (الحدود).



- الثلاثي علي معلول مدافع الأهلي ويوسف إبراهيم "أوباما "مهاجم الزمالك وأحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج الحربي الأفضل صناعة للأهداف في الدور الأول برصيد 6 تمريرات لكل لاعب.

- تربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على رأس قائمة هدافي المسابقة قبل توقفها برصيد 13 هدفاً يليه مهاجم انبي محمد شريف برصيد 9 أهداف ثم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب برصيد 7 أهداف والثنائي وليد سليمان من الأهلي وحسام حسن من سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما.