شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: رمضان صبحى لن يشارك مع الأهلى فى الدورى أو بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مقربة من رمضان صبحى، لاعب الأهلى، أن اتحاد الكرة أبلغ إدارة الأهلى "شفهياً" بعدم أحقية اللاعب فى المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، سواء فى مسابقة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء إعارته يوم 30 يونيو الماضى، وأوضحت المصادر أن توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية، وأنه كان على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادى هيدرسفيلد لإخطاره بمد إعارة اللاعب، ولكن هذا لم يحدث، لذا لا يحق للأهلى إشراك رمضان صبحى فى مباريات الدورى أو بطولة افريقيا هذا الموسم.

فى شأن مختلف، شدد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، على أن اللجنة الطبية تدرس، بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بالفيروس، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بذلنا مجهودا كبيرا لعودة المسابقة ونتمنى إنهاءها بشكل ناجح، والمسحة الأخيرة لكل الأندية سلبية بدرجة كبيرة باستثناء بعض الحالات البسيطة، وجاءت نتيجة مسحة الإنتاج الحربى سلبية بتعافى 18 فردا تعرضوا للإصابة بكورونا، وكذلك مديره ألفنى مختار مختار تعافى من ألفيروس".

وأضاف محمد سلطان، "سلمنا كل الأندية كتيبا إرشاديا وسنجرى فحصا لكل اللاعبين والأجهزة ألفنية قبل دخول الملعب، ولابد أن يلتزم الجميع بالتباعد الاجتماعى وارتداء الماسك وكذلك الأماكن المخصصة للمصورين، مع ضرورة عدم التصافح ودخول ألفرق سيكون كل فريق تلو الآخر وليس معاً، وسيكون هناك سلام جمهورى بهدوء".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، "ندرس بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد عقوبات على كل من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويعرض نفسه وغيره للإصابة بألفيروس، نحدد نوع المخألفات المتوقع حدوثها وعقابها وكذلك عقوبات التقصير فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لإجبار جميع عناصر المنظومة على الالتزام خوفاً من العقوبات المشددة المنتظر توقيعها على المتهأونين".

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وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، منذ قليل، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

وجاء نص البيان كالتإلى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفى مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضى، كما يخص بالشكر كل من وزيرى الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التى سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخإذ كل الإجراءات الاحترازية

إن الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية فى وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا، ونحن نذكر ذلك فإننا فى الوقت نفسه ننعى كل ضحايا هذا ألفيروس اللعين ونشد على أيدى أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصرى لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على أنهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التى تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائى الذى مرت به مسابقة الدورى لهذا الموسم 19-2020 لن يثنى الاتحاد المصرى أو أى من لجأنه وإدارته التى تشارك فى تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التى بدأت على أسسها، وفى مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطرارى للنشاط.