شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انتصارات و5 تعادلات فى كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يملك طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، تاريخا ناجحاً في مسيرته التدريبة أمام الزمالك، وهو التاريخ الذى بدأ فى ولايته مع حرس الحدود بداية العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين.

ويلتقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مع المصرى مساء اليوم، الخميس، فى مباراة افتتاحية للدورى المصرى عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.

تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد برج العرب وهى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم التحكيم الذى سيدير المباراة على النحو التالى، محمد عادل حكم ساحة، تحسين أبو السادات وأحمد حسام مساعدين، وعبد العزيز السيد حكم رابع، وأمين عمر حكم لتقنية الفيديو وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة حصدها يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز، برصيد 32 نقطة ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.