شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ردا على سؤال متابعيه عن مفاوضات بيراميدز: "أنا بصيف يا أخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، مع أحد متابعه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " للرد على شائعة انتقاله لبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق الشحات عبر حسابه الرسمي على تغريده لأحد الأصدقاء والذى كتب، "يعنى أنت يابني الأهلي مشتريك بـ150 مليون وسايب ملايين فى الإمارات عشان خاطر الأهلي ورايح تعرض نفسك على بيراميدز بـ50 مليون، هموت ليه كسرت ضهر النقاز يا بنى".

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وجاء تعليق الشحات قائلا، "أنا بصيف يا أخويا ولسه عارف منك حالا".



الشحات

ويبذل الجهاز الطبى بالأهلى محاولات لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادى والجماهير الحمراء، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته بالتحديد بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته، إلا أن المدير الفنى طلب تجهيزه فى وقت أقرب لكى يتسنى له اللحاق بالدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل.