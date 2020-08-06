شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك لازم يقول للأهلى هخطف منك الدورى ومش هرمى المنديل بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، لاعبى الزمالك بضرورة تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى اليوم لإيصال رسالة للغريم التقليدى الأهلى بمواصلة المنافسة على لقب الدورى بل وخطفه من المارد الأحمر إن تعثر بعد الضغط النفسى، وقال يونس فى برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم،: "عايزين نشوف كورة زهقنا من المهاترات والخلافات التى أعطت صورة سيئة عن الكرة المصرية طوال فترة كورونا ".

وأضاف أيمن يونس، "مباراة الزمالك مع المصرى انهارده هى معركة فرض السيطرة على نصف الملعب، أتمنى ميكونش فيه مسك للكورة بدون تأثير، العشرى هيلعب على المرتدة، ونفسى أشوف فرق بتضغط على الأهلى والزمالك، لأن الفرقة اللى مش عايزة تكسب ياريت تقعد فى بيتها أحسن".

وتابع نجم الزمالك الأسبق، "الزمالك انهارده لازم يصنع الأمل لجمهوره، لازم يقول للناس إنه منافس وبيكسب ومش هيرمى المنديل بدرى، عندنا فرقة كبيرة وكارتيرون مدرب مميز، ولو لعبنا على الوتر النفسى سوف ننجح فى وضع الضغوط على الأهلى حتى يتعثر فى مبارياته ونواصل الفوز فتعود المنافسة على اللقب، تاريخ الناديين عامر بمواسم مثيرة انقلب فيها مؤشر المنافسة كثيراً".

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وأكد أيمن يونس أن "هناك أندية كبرى تعود دائماً من بعيد، الزمالك لازم يقول للأهلى أنا هضايقك وهنافسك وهخطف منك البطولة لو وقعت".

وتنطلق فى الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية فى الدورى عقب أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوم، حيث يلتقى الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى فى استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدورى . مباراة اليوم تحمل أهمية كبرى للفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك وذلك على الرغم من قلة فرص الزمالك فى الحصول على لقب الدورى، حيث يرغب كارتيرون فى تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهى مواجهة الرجاء المغربى والمقرر لها سبتمبر المقبل فى دور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.