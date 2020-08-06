شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا يعاقب لاعبى الزمالك بتدريبات إضافية بسبب الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها البرتغالى جوسفالدو فيريرا، ‏ المدير الفنى الأسبق للزمالك، والذى تولى تدريب الفريق موسم 2015 / 2016، وامتاز فيريرا بشخصيته القوية والتى كانت سبباً فى حصول الزمالك وقتها على بطولتى الدورى وكأس مصر.

فيريرا طلب قياس وزن مفاجئ للاعبين قبل أحد التدريبات وفوجئ بوجود أوزان زائدة لدى كل اللاعبين بلا استثناء، ليصدر فرامانا سريعا بخضوع جميع لاعبى الفريق لتدريبات إضافية يومياً لمدة أسبوع حتى تعود أوزان اللاعبين لطبيعتها، وأصبح لاعبو الزمالك يؤدون حصتين تدريبيتين يومياً بسبب الوزن الزائد.