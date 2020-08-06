"الترمومتر كارت أحمر".. كورونا تفرض نظاماً جديداً على الدوري الأطول في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فى الرابع عشر من مارس الماضي توفقت بطولة الدوري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لتكون مواجهة الأهلي وسموحة التي انتهت بتعادل الفريقين وتوقفت فيها سلسلة انتصارات الأحمر المتتالية عند 16 فوز المواجهة الأخير قبل الجائحة.

وبفارق زمني 5 أشهر (تقريبا) يعود الدوري الممتاز المسابقة الأعرق في الشرق الأوسط وأفريقيا من جديد بمواجهة الزمالك والمصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

وفرض الفيروس المستجد ظواهر تحدث لأول مرة في البطولة وهي:

الدوري الأطول في التاريخ

يضرب الدوري المصري هذا الموسم الرقم القياسي في استمرار المسابقة حيث ينتهي الدور الأول للدوري رسمياً في الأحد التاسع من أغسطس بمواجهة الأهلي وإنبي أخر مواجهات هذا الدور.

وأنطلق الدوري في الـ 21 من سبتمبر الماضي بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب وهو ما يعني أن الدور الأول فقط استغرق 10 أشهر ونصف (تقريبا) ليضرب الرقم القياسي المسجل باسم دوري النخبة العراقي موسم 2012-2013 الذي بدأ في 19 أكتوبر 2012 وانتهى في 4 سبتمبر 2013 .

المراقب الطبي

لأول مرة في الدوري تم استحداث منصب "مراقب طبي" والذي يبدأ مهامه اليوم والمكلف بمراقبة تنفيذ الاجراءات الاحترازية في الملاعب، ارتداء أقنعة الوجه، رصد المخالفات ومراجعة أسماء اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب وفقًا لكشف الأسماء للتأكد من سلامة جميع اللاعبين المتواجدين في الملعب.

الترمومتر (كارت أحمر)

دخول اللاعبين إلى الملاعب لن يكون يالشكل المعتاد عليه بل سيخضع الجميع لفحص عن طريق قياس درجات الحرارة بالترمومتر وفي حالة الشك سواء في درجة الحرارة أو شكوى اللاعب من أعراض يخضع لمسحة ثانية بعد المسحة التي أجراها قبل المبارة بـ 48 ساعة على أن يتم استبعاد من يثبت إصابته ".

تأجيل المباريات

الدواع الأمنية لن تكون فقط المتحكمة في تأجيل المباريات بل انضمت إليها الدواع الطبية فظهور حالة إصابة بكورونا قد يتسبب في تأجيل أو إلغاء المباراة.

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وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن قبل كل مباراة بـ 48 سيتم سحب عينه من الحكام والمراقبين وثلاثة وثلاثين فردًا من كل فريق قبل بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري للحصول على النتيجة قبل المباراة بـ 6 ساعات على أقصى تقدير مشداً على أن عدم ظهور النتيجة في موعدها بوقت كاف يعني تأجيل المباراة.

إلغاء المباريات

حددت اللجنة الطبية باتحد الكرة ظهور 5 حالات إيجابية بفريق واحد من أجل تأجيل أو الغاء المباريات وهو ما حدث لفريق الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مبارته مع نادي مصر.

وتعرض ١٩ فردًا من فريق الإنتاج الحربي بين لاعبين وفنيين واداريين، قبل استئناف المسابقة بثلاثة أسابيع للإصابة بفيروس كورونا.

عزل

فرض اتحاد الكرة اجراءات على عدم المصافحة والعناق والتلامس بين الفريقين بالإضافة إلي عدم السماح نهائياً لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بالتواجد في قائمة اللقاء او في منطقة المسابقات (غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب) حفاظاَ على سلامة جميع افراد المنظومة.

5 تغييرات

أعلن اتحاد الكرة تطبيق نظام 5 تغييرات لكل فريق في المباراة، والذي قرره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في مايو الماضي.

وقرر (إيفاب) بمنح المسابقات المقرر استكمالها في عام 2020 خيار السماح بتطبيق خمسة بدائل في المباراة، وافق (إيفاب) على تمديد المقترح في المسابقات المقرر إتمامها بحلول 31 يوليو 2021 وإلى المسابقات الدولية المقرر عقدها في يوليو/ أغسطس 2021.

فترتي راحة

قرر اتحاد الكرة توقف المباريات في فترتين ، توقف في الشوط الأول بالدقيقة 30 وتوقف الشوط الثاني في الدقيقة 75 على أن يتواجد في غرفة حكم الفيديو 3 حكام فقط.

الاستراحة في الملعب

اعتمد اتحاد الكرة اقتراح اللجنة الطبية بالجبلاية باستمرار اللاعبين داخل أرضية الملعب بين شوطي مباريات الدوري، كون نسبة احتمالية الإصابة في مكان مفتوح أقل داخل الأماكن المغلقة والمتمثلة في غرف خلع الملابس والممرات الداخلية.