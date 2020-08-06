محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن هناك اتصالاً هاتفيًا تم بين طبيب الفريق خالد محمود وطبيب اللاعب حسين الشحات من أجل تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد.
وأفاد المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر طلب من الطبيب المعالج للاعب معرفة بعض المعلومات.
وأوضح المصدر، أن الشحات غير قادر على المشاركة في التدريبات، لذا فإن الطبيب المعالج للاعب هو من سوف يحدد موعد عودته للتدريبات من جديد.
ويرغب فايلر الاستفادة من خدمات الشحات خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق الوداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بحسب ما كشف عنه المصدر.
وسيواجه الأهلي منافسه الوداد خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة الإياب في الثالث من أكتوبر المقبل بالقاهرة.
جدير بالذكر أن الشحات أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة أكتوبر من أجل إجراء جراحة "الفتق الإربي" بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لمصراوي موقف الشحات من العودة.. وطلب فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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