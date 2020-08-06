في صفقة مجانية.. إنتر يعلن ضم سانشيز نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي إنتر ميلان الايطالي ضم التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل مجاني بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ولعب سانشيز بقيمص نيراتزوري الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد.

وقضى الدولي التشيلي وقت صعب في أولد ترافورد بعد أن انضم إلى صفوف يونايتد قادمًا من أرسنال في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان في يناير 2018.

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واعترف النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد أمس الأربعاء، أن سانشيز على وشك مغادرة أولد ترافورد، كما أكد جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر أنهم سيعلنون عن ضم سانشيز بشكل نهائي اليوم الخميس.

وسبق لسانشيز اللعب في صفوف برشلونة الإسباني ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد قبل أن تتم إعارته إلى إنتر ميلان الصيف الماضي.

وشارك البالغ من العمر 31 عامًا مع فريقه الايطالي هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف البطولات (سجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة).