"معجزة الثلاثية".. كوكا في مواجهة "ذئاب" وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق أولمبياكوس اليوناني مباراة في غاية الأهمية خلال مشواره الأوروبي عندما يقابل فريق وولفرهامبتون مساء اليوم ضمن إياب دور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في اليونان فشل أولمبياكوس في تحقيق الفوز بعدما خرج من اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ليصبح أمامه طريقان للصعود للدور المقبل وهو الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكثر من هدف واحد.

بطل اليونان والذي يلعب له الدولي المصري على سبيل الإعارة أحمد حسن "كوكا" لديه فرصة في الحصول على لقب جديد رفقة أولمبياكوس بعد التتويج بلقب الدوري من خلال الحصول على مسابقة الدوري الأوروبي وكأس اليونان خاصة بعد الوصول للمباراة النهائية.

أولمبياكوس خلال هذه البطولة تخطى العديد من المحطات لعل أبرزها فريق آرسنال الإنجليزي في الدوري السابق، حيث استطاع "الجانرز" في لقاء الذهاب أن يفوز بهدف دون رد قبل أن يقلب بطل اليونان الطاولة في لقاء الإياب من خلال الفوز بهدفين مقابل هدف في الإمارات.

وقد تشهد مباراة الليلة ظهور أحمد حسن "كوكا" مع فريقه خاصة بعد إعلان النادي اليوناني أن مهاجمه أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة وولفرهامبتون.

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ويعول أولمبياكوس على "كوكا" نظرًا للموسم الرائع الذي يقدمه المحترف المصري، حيث شارك صاحب الـ27 عامًا في 25 مباراة خلال هذا الموسم رفقة البطولات ليسجل تسعة أهداف وصنع هدفين حاسمين.

بطاقة المباراة:

وولفرهامبتون × أولمبياكوس

الملعب: مولينيو.

الموعد: 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1.