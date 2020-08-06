رسميًا.. بيع نادي روما مقابل 591 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، بيعه للملياردير الأمريكي دان فريدكين مقابل نحو 591 مليون يورو (702 مليون دولار).

وعبر موقعه الإلكتروني، أصدر النادي بيانًا رسميًا أوضح خلاله تفاصيل الصفقة، لافتًا إلى أن العقود الرسمية تم توقيعها مساء أمس الأربعاء.

من جانبه، قال جيمس بالوتا رئيس النادي الإيطالي: "وقعنا العقود وخلال الأيام المقبلة سنكمل الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بانتقال ملكية النادي".

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وأضاف: "خلال الشهر الماضي، كشف دان ورايان فريدكين، عن التزامهما الكامل بإتمام الصفقة، وأنا على ثقة تامة بخبراتهما التي ستقود النادي إلى مستقبل أفضل".

وكانت مجموعة من المستثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشترت النادي في 2012.

جدير بالذكر أن روما على موعد مساء اليوم الخميس أمام إشبيلية في منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي.