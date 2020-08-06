الإسماعيلي يخضع لمرانه الصباحي بصالة الجيمانزيوم

ادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي مرانهم اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعه صباحا بصاله الجيمانزيوم .

وخضع لاعبو الفريق لتريبات قوية تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديديه جوميز و الجهاز الطبي ضنن استعدادات الفريق لعودة

ويحرص الجهاز الفني في الدراويش علي اعداد لاعبيه بدنيا بشكل جيد قبل العودة من جديد إلى مباريات الدوري الممتاز و الذي يشهد تلاحم المباريات بسبب فترة التوقف

الماضية التي تجاوزت الأربعة أشهر.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مرانه المسائي اليوم الخميس في تمام الخامسة مساء و سيكون مرانا فنيا بشكل كبير بعد ان خضع اللاعبون لمران بدني قوي في الصباح.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم 14 أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز .