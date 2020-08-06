الدوخي يكشف أخطاء الحكم الفرنسي في لقاء الهلال والنصر

اكد خالد الدوخي مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن حكم مباراة ديربي الرياض حرم النصر من ركلة جزاء في الشوط الأول وأن قرارات الفرنسي بينوا باستيان أثرت على نتيجة اللقاء.
وقال الدوخي: كانت هناك ركلة جزاء لمصلحة النصر في الدقيقة 40من عمر الشوط الأول، بعدما أمسك إدواردو لاعب النصر عمر هوساوي داخل منطقة الجزاء، وكانت حالة واضحة، وكان على حكم الفيديو "فار" التدخل.
وأضاف: أيضا كان هناك تدخل بتهور من قبل البليهي على أمرابطفي بداية المباراة، والغريب أن الحكم لم يحتسب مخالفة ولم يشهر بطاقة صفراء.
فيما رأى الدوخي أن ركلة جزاء التي احتسبت للإيطالي جوفينكو كانت صحيحة، وأيضا هدف الهلال الثالث عن طريق كارلوس إدواردو كان صحيحا لعدم وحود حالة تسلل، لافتا إلى أن قرارات الحكم الفرنسي أثرت على نتيجة اللقاء الذي كسبه الهلال برباعية مقابل هدف للنصر.
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