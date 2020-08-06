رسميًا.. برشلونة يضم البرازيلي مايا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي الشاب جوستافو مايا قادمًا من ساو باولو، على أن ينضم إلى فريق برشلونة ب، حتى 30 يونيو 2025 وسيكون لديه شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

ويعد المبلغ الإجمالي للصفقة هو 4.5 مليون يورو،

حيث دفع نادي برشلونة بالفعل مليون يورو لضمان خيار الشراء للاعب ودفع الآن المبلغ المتبقي البالغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ خيار الشراء هذا.

يبلغ جوستافو مايا، المولود في برازيليا في يناير 2001، من العمر 19 عامًا ووصل

إلى ساو باولو في سن الرابعة عشرة، بعد اجتياز ثلاثة اختبارات، استقر في أكاديمية النادي البرازيلي، منذ ذلك الحين، سجل العديد من الأهداف وحصد الألقاب في جميع الفئات العمرية.

يذكر أن مايا هو الصفقة الرابعة لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الحالية، حيث سبق وضم النادي كلاً من: ترينكاو من سبورتنج براجا، ماتيوس فيرنانديز من بالميراس، وميراليم بيانيتش من يوفنتوس.