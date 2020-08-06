الأهلي السعودي يتفق على تجديد عقد سلمان المؤشر

اتفقت إدارة الأهلي السعودي على تجديد عقد جناح الفريق سلمان المؤشر لمدة ثلاثة أعوام إضافية، مقابل 5.4 مليون ريال.

ومنحت الإدارة اللاعب السقف الأعلى للرواتب والمقدر بـ150 ألف ريال في الشهر، كما سيحصل سلمان المؤشر على مقدم عقد قيمته 1.5

مليون ريال.

ونجح الأهلي في الفوز على الحزم برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أول أمس الثلاثاء ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.