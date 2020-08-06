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رئيس ريال مدريد يسافر مع الفريق لمساندته أمام مانشستر سيتي

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حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي الإسباني على السفر مع فريقة لمساندته ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الـ 16 ببطولة .

وسافر رئيس ريال مدريد رفقة الملكة على نفس الطائرة التي يسافر فيها اللاعبون التي غادرة

صباح اليوم إلى إنجلترا .

ومن المقرر أن  يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بإنجلترا غدًا الجمعة في تما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وكانت أنتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو .

وجاءت قائمة ريال مدريد التي غادرت كالتالي ..

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حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس*، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي وخابي هيرنانديز.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، لوكاس فازكيز، يوفينتش، أسينسيو، إبراهيم، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

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