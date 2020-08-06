رئيس ريال مدريد يسافر مع الفريق لمساندته أمام مانشستر سيتي

حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على السفر مع فريقة لمساندته ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا .
وسافر رئيس ريال مدريد رفقة الملكة على نفس الطائرة التي يسافر فيها اللاعبون التي غادرةصباح اليوم إلى إنجلترا .
ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بإنجلترا غدًا الجمعة في تما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .
وكانت أنتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو .
وجاءت قائمة ريال مدريد التي غادرت كالتالي ..
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس*، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي وخابي هيرنانديز.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي وإيسكو.
خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، لوكاس فازكيز، يوفينتش، أسينسيو، إبراهيم، فينيسيوس جونيور ورودريجو.
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