الأهلي يخضع لمسحة طبية غدًا.. وتحديد موقف حمدي فتحي أمام إنبي

يخضع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، غداً الجمعة، لمسحة طبية قبل لقاء إنبى، ويخضع حمدى فتحى لاعب الوسط للمسحة التى ستحسم بصورة كبيرة إمكان ظهوره فى مباراة إنبى، خصوصًا أن اللاعب تعافى من إصابته بفيروس كورونا بعد تحول نتيجة المسحة الأولى إلى سلبية.

اكتفى حمدى فتحى بالمشاركة فى تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم

بجانب بعض المران البدنى المنفرد على هامش تدريبات الفريق الجماعية، ولكن المسحة الثانية ستحسم بصورة نهائية إمكان مشاركته فى لقاء إنبى.

على صعيد متصل، زادت أزمة خط دفاع الأهلى قبل لقاء إنبى بعد ثبوت إصابة أيمن أشرف، مدافع الفريق بكدمة قوية فى

كاحل القدم خلال التدريبات الأخيرة ليلحق بقائمة الغائبين عن المباراة من الخط الخلفى، وهما ياسر إبراهيم لإصابته بالتواء فى كاحل القدم ورامى ربيعة للإيقاف.

وأصبح فايلر أمام مهمة صعبة فى ظل وجود مدافع وحيد جاهز لمباراة إنبى وهو محمود متولى، وهو ما يجعل المدرب السويسرى مطالبًا بتجهيز حلول عدة أخرى، بدأ بالفعل فى تجربة بعضها بإشراك أحمد فتحى كقلب دفاع، وأيضاً محمد هانى وحمدى فتحى تحسبًا لسير المباراة.