أحمد حجازي يغلق باب العودة إلى الأهلي

أغلق أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطنى ونادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، باب العودة مجدداً للأهلى بعدما أعلن بقاءه مع فريقه لنهاية عقده بعد موسمين قادمين.

وأكد حجازى أنه سعيد بالعودة للدورى الإنجليزى وملتزم بعقده مع فريق وست بروميتش ولا يفكر فى الرحيل عن النادى الإنجليزى، موضحاً أن الأهلى لم يفاتحه بصورة رسمية

فى مسألة العودة مجدداً.

فى المقابل، يستأنف الفريق تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة إنبى بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة أمس الأربعاء بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر تجنباً للإجهاد.