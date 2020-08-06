الأهلى يترقب رد هيديرسفيلد لحسم تمديد إعارة رمضان صبحي

يترقب مسئولو النادى الأهلى الرد النهائى من جانب هيديرسفيلد تاون الإنجليزى بشأن تمديد إعارة رمضان صبحى نجم الفريق الأحمر لنهاية الموسم الكروى المحلى فى شهر نوفمبر المقبل.

وأرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً يطلب خلاله موافقة النادى الإنجليزى على بقاء رمضان لنهاية إعارته بانقضاء الموسم

الحالى، خصوصًا أن الفترة المقبلة ستشهد مباريات مهمة لحسم بطولة الدورى بجانب دورى أبطال أفريقيا التى تنتهى فى شهر أكتوبر المقبل.

عرض الأهلى إمكان بقاء رمضان صبحى لنهاية أكتوبر فقط كحل وسط للأمر، خصوصًا أن

اللاعب وافق على هذا الأمر وطلب من إدارة القلعة الحمراء حسم هذا الملف ليكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة إنبى المقررة يوم الأحد المقبل بالدورى.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن رمضان صبحى قد يغيب عن لقاء إنبى حال تأخر رد النادى الإنجليزى بشأن تمديد إعارة اللاعب، وهو ما يسعى مسئولو الأهلى لحسمه فى المرحلة المقبلة.